В бою за Украину погиб житель Одесской области сержант Сергей Дмитриев

Во время выполнения боевого задания в районе населённого пункта Берховка Донецкой области погиб 40-летний старший сержант-гранатомётчик Сергей Дмитриев.

Об этом сообщила в Facebook Раздельнянская городская территориальная громада.

Сергей проявил стойкость и мужество в бою, но, к сожалению, во время боевых действий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Прощание с погибшим героем прошло 26 февраля. Сержанта встретили живым коридором на въезде в город Раздельная. Отпевание и прощание с погибшим воином состоялось на площади возле Раздельнянского дворца культуры.

«Выражаем наши глубокие соболезнования родным и близким Сергея, его смерть – это большая потеря для всей громады. Пусть Бог дарит вам силу и терпение в эти скорбные времена. Пусть память о героических поступках Сергея останется навсегда в наших сердцах. Вечная слава Героям!» – говорится в сообщении громады.

Как сообщала Одесса News, 24 февраля в селе Домница Куяльницкого сельского совета простились с военнослужащим Николаем Фоминым.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Раздельнянская гортергромада/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod