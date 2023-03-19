В бою за Украину погиб житель Одесской области Николай Фомин, светлая ему память

24 февраля в селе Домница Куяльницкого сельского совета простились с военнослужащим Николаем Фоминым.

Об этом сообщила в Facebook Куяльницкая сельская объединённая территориальная громада.

Погибшему герою было 33 года.

С первых дней антитеррористической операции на востоке Украины Николай Фомин отстаивал свободу нашего государства, участвовал в боях под Иловайском, после объявления военного положения пошёл защищать страну от врага в рядах ВСУ.

В последний путь воина провожали родные, друзья, побратимы, односельчане, представители Подольского районного центра комплектования и социальной помощи, Подольской районной военной администрации и Куяльницкого сельского совета.

Чтобы почтить память защитника Украины, люди выстроились живым коридором.

Николая Фомина похоронили в его родном селе Домница под прощальные выстрелы военных.

Как сообщала Одесса News, житель Килии 27-летний Алексей Мозолев скончался 22 февраля в Одесской областной клинической больнице от ранения, полученного во время выполнения боевых задач на фронте.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Куяльницкая сельская ОТГ/Facebook

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