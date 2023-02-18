Группа украинских военных вернулась с обучения военному ремеслу из Германии

Первая группа из 635 украинских военных завершила обучение на американской базе в Германии.

Об этом сообщает представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

Украинские бойцы учились водить БМП Bradley, а также проходили общевойсковую и маневровую подготовку на полигоне Графенвер, где США проводят собственные учения.

Также сообщается, что США уже начали подготовку второй группы из 710 украинских военнослужащих для обучения на Брэдли и M109 Paladin.

Третья группа из 890 военнослужащих начнёт обучение на колёсных боевых машинах «Stryker» на следующей неделе.

По информации Генштаба ВСУ, инструкторы Норвежской национальной гвардии Heimevernet в составе норвежской миссии по обучению украинских военных в Великобритании по программе базовой общевойсковой подготовки проводят занятия по ведению позиционных (траншейных) боевых действий.

В частности, отрабатывается подготовка, захват и удержание окопа, траншеи, позиции.

«Эта подготовка позволяет овладеть боевыми навыками, чтобы солдаты-добровольцы, не имеющие практически никакого военного опыта, могли защищать свою Родину. Масштабная учёба направлена на повышение безопасности и силы ВСУ в боевых действиях на передовой», — говорится в информации Генштаба.

Фото: Генштаб ВСУ

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