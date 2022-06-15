США предоставят Украине сапёрные роботы

Оборонная компания Qinetiq предоставит Украине 10 сапёрных роботов для разминирования территорий.

Об этом сообщил в Facebook замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

«TALON поедет разминировать Украину Это сапёрный робот, не только определяющий место «подарков», но и обезвреживающий их. К началу войны у нас уже было более 12 таких, сейчас QinetiQ подгонит ещё 10″, – написал Билошицкий.

По его словам, такие роботы могут тянуть груз до 680 кг. В базовом варианте длина установки 86,4 см, высота – 42,7 см, максимальная масса – от 52 до 71 кг.

«Силовая установка позволяет развивать скорость до 8,3 км/ч и работать без подзарядки от 2,8 до 4,5 часа, а в режиме ожидания до семи суток», – добавил Билошицкий.

Роботы TALON были разработаны американской компанией Foster Miller, которая в настоящее время является дочерней компанией международной группы QinetiQ.

В мае компания QinetiQ сообщила, что готовит новую партию сапёрных роботов TALON для украинских военных. В пресс-релизе отмечается, что компания обучает украинских сапёров эксплуатации и ремонту этих роботов с 2014 года, и подготовила уже более 100 украинских специалистов.

По информации компании, TALON применяется в боевых операциях по всему миру с тех пор, как он был впервые представлен более 20 лет назад.

Кстати. По информации Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года компания Rolls-Royce передала Министерству здравоохранения Украины два сверхмощных генератора.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod