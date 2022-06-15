Пушкина и Достоевского в учебниках украинских школьников с 1 сентября не будет

Из школьных программ зарубежной литературы будут изъяты произведения более 40 русских и советских писателей, поэтов, прозаиков и художников.

Об этом сообщает портал osvita.ua.

Рабочая группа Министерства образования и науки по обновлению содержания учебных программ для 6-9-х и 10-11-х классов решила внести коррективы и убрать произведения русских авторов.

Такое решение было принято после обсуждения вопроса о целесообразности изучения русской культуры и литературы в условиях войны, которое состоялось во время заседания Всеукраинского союза учителей-словесников и Украинской ассоциации преподавателей зарубежной литературы.

Теперь украинские школьники не будут изучать творчество Александра Пушкина, Ивана Крылова, Антона Чехова, Михаила Лермонтова, Михаила Булгакова, Льва Толстого, Ивана Тургенева, Ивана Бунина, Осипа Мандельштама, Виктора Некрасова, Александра Блока, Фёдора Достоевского, Александра Грибоедова и многих других писателей.

Также из школьной программы будут исключены произведения Булата Окуджавы, Василия Быкова, Александра Грина, Константина Симонова, Марины Аромштам, Сергея Есенина, Михаила Шолохова, Бориса Пастернака, Владимира Маяковского, Анны Ахматовой, Николая Гумилёва, Марины Цветаевой.

Изъятые произведения этих авторов будут заменены произведениями зарубежных писателей в соответствии с литературным процессом и с учётом возрастных особенностей учащихся.

Так, вместо басен Крылова будут изучаться басни Жана де Лафонтена, вместо произведения Чехова «Хамелеон» школьники будут знакомиться с «Вождём краснокожих» О.Генри, а вместо стихов Пушкина о дружбе и любви будут на эту же тему знакомить с творчеством Р.Бёрнса, Г.Гейне, Й.Гёте. Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» будет заменён на изучение романа Альбера Камю «Чума».

Из списка произведений для дополнительного чтения вычеркнуты «Человек-амфибия» А.Беляева, Ю.Олеши «Три ттолстяка», Г.Троепольского «Белый Бим Чёрное ухо», «Судьба человека» М.Шолохова, «Горе от ума» А.Грибоедова и другие произведения.

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