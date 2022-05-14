Японский город-побратим Йокогама поставит Одессе систему очистки воды

В Одессу из города-побратима Йокогама будет доставлена система очистки воды.

Об этом сказал мэр города Йокогама г-н Такэхару Яманака во время беседы с Одесским городским головой Геннадием Трухановым, сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

По словам мэра Одессы, эта помощь сегодня очень важна и необходима. Японская сторона заверила, что уже согласованы все детали по доставке станции.

Кроме того, город-побратим готов и дальше оказывать Одессе помощь и всяческое содействие.

В ходе онлайн-встречи Геннадий Труханов обратился с просьбой поддержать Одессу в вопросе принятия нашего города в основной Cписок Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«В Одессе много памятников архитектуры, у нас богатое культурное наследие. Но ракетные удары, которые наносятся по нашему городу, уже сегодня наносят ему ущерб, варварски разрушая наше культурное наследие», — сказал Геннадий Труханов.

«Мы гарантируем, что обратимся в Министерство иностранных дел Японии с тем, чтобы они посодействовали вам в этом вопросе», — сказал г-н Такэхару Яманака.

Как сообщала Одесса News, между городами Одесса и Йокогама побратимские отношения насчитывают уже более 50 лет.

Видео: «Одесса»

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod