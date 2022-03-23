На российских кораблях закрашиваются названия и бортовые номера: зачем

Оккупанты закрашивают на кораблях РФ названия и бортовые номера.

По сообщению Госпогранслужбы Украины, в этом можно усматривать подготовку России к провокациям в отношении гражданских судов с последующим обвинением в них кораблей ВСУ.

«Пираты под триколором зарисовывают бортовые номера, а с ними – скудные остатки чести и достоинства. В настоящее время военные страны-агрессора закрашивают на своих кораблях названия и бортовые номера. Осознавая грязные методы ведения войны рашистами, в этой акции усматривается подготовка к предстоящим провокациям в отношении гражданских судов с последующим обвинением в них украинских военных кораблей», – говорится в сообщении.

В ГПСУ напомнили, что с начала широкомасштабного вторжения в Украину 24 февраля «орки неоднократно отличились подлостью в Чёрном море».

«Под предлогом фейковой контртеррористической операции заблокировали работу украинских портов. Обстреляли четыре гражданских судна. Из одного из подбитых танкеров устроили экологическую бомбу. Захватывают и удерживают в плену гражданские грузовые суда. Препятствуют спасательным операциям – захватили одно поисково-спасательное судно и неоднократно угрожали применением оружия спасательным катерам, которые шли на помощь экипажам подбитых судов», – рассказали в ведомстве.

Как сообщала Одесса News, 21-22 марта противник продолжал оказывать психологическое давление на мирное население Одесской области. Боевыми кораблями оккупантов была обстреляна береговая полоса, где отсутствуют какие-либо военные объекты.

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