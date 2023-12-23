Украина вернула тела 66 погибших своих защитников

На подконтрольную правительству территорию Украины 22 декабря возвращены останки 66 защитников Украины.

Об этом сообщил в Telegram Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«ВСУ обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определённые государственные специализированные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления личностей погибших», – говорится в сообщении.

Тела вернули усилиями сотрудников штаба во взаимодействии с Объединённым центром при СБУ, МВД Украины, ВСУ, управлением ГСЧС Украины в Сумской области, ГПС Украины, другими представительствами структур сектора безопасности и обороны Украины.

В штабе поблагодарили за содействие Международный комитет Красного Креста и лично руководителя делегации МККК Юрга Эглина.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть тела ещё 94 павших защитников.

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