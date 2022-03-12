Байден — Зеленскому: Я позвонил, чтобы обсудить нашу текущую безопасность

11 марта Президент США Джо Байден и Президент Украины Владимир Зеленский провели самый продолжительный телефонный разговор с момента вторжения российских войск в Украину.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на два осведомлённых источника, пишет издание ГОРДОН.

Отмечается, что выступая в Белом доме, Байден сказал, что разговаривает с Зеленским «почти ежедневно».

Последний разговор между ними, по данным инсайдеров канала, продолжался 49 минут, хотя обычно беседа длится 30–40 минут. Во время разговора 11 марта президент США детально рассказал президенту Украины, какие меры Вашингтон разрабатывает против Москвы, сказал, что США хотят приостановить нормальные торговые отношения с Россией «в очередной попытке наказать Кремль».

«Я позвонил Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить нашу текущую безопасность, гуманитарную и экономическую помощь украинскому народу. Я проинформировал его о действиях, которые мы предпринимаем сегодня в координации с «Большой семёркой» и ЕС, чтобы ещё больше увеличить издержки России за её нападение на Украину», – написал Байден в Twitter после разговора.

Зеленский после беседы сообщил, что предоставил Байдену «оценку ситуации на полях сражений, проинформировал о преступлениях России против мирного населения».

«Договорились о дальнейших шагах по поддержке обороны Украины и усилению санкций против России», – сообщил Президент Украины.

Кстати. После вторжения РФ в Украину Запад ввёл несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, Центробанка России, президента РФ Путина, ряда близких к нему чиновников, политиков, бизнесменов и их семей. Кроме того, США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа, решили запретить ввозить в Россию доллары.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, Россия сейчас самая подсанкционная страна в мире. С 2014 года против неё ввели 6,3 тыс. ограничений, около 3,6 тыс. из них – за вторжение, начавшееся 24 февраля.

Как сообщала Одесса News, Россия, Сирия, Северная Корея, Беларусь, Эритрея – страны, которые проголосовали против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Агрессия против Украины».

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