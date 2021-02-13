В США предприимчивого одессита посадили в тюрьму на 87 месяцев

Гражданина Украины, 38-летнего одессита Александра Мусиенко приговорили в США к 87 месяцам тюрьмы за участие в международной схеме отмывания денег.

Об этом сообщает пресс служба министерства юстиции США, пишет Суспільне.

Александр Мусиенко признал свою вину в участии в незаконной схеме по отмыванию средств и получил, кроме тюремного срока, штрафа более чем 90 000 долларов.

Мусиенко арестовали в Южной Корее в 2018 году, а в 2019-м его экстрадировали в США. По данным следствия, в период с 2009 до 2012 годы Мусиенко помог преступной группе из Восточной Европы завладеть более 3 миллионами долларов с банковских счетов граждан США и вывести средства из страны. В частности, Мусиенко был привлечён к вербовке, надзору и координации лиц, которые могли получать похищенные средства и передавать их за пределы США.

Одессит вербовал курьеров для вывоза средств через сайты с объявлениями о работе. Нанятые таким образом не подозревали о своём участии в преступной схеме и считали, что легально работают на международную фирму.

В апреле 2019 года ФБР провело обыск в ноутбуке Мусиенко и выявило файлы, содержащие примерно 120 000 номеров платёжных карточек и связанную с ними идентификационную информацию относительно других участников схемы.

Общие убытки от деятельности группы злоумышленников, в которую входил наш соотечественник, оценивают в миллионы долларов США.

Как сообщала Одесса News, детективы НАБУ с 2017 года ведут расследование по делу одесского бизнесмена Вадима Альперина, который якобы предлагал взятку в сумме 800 тысяч долларов детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.

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