В Чёрном море, вблизи Николаевской области, пожар на судне «Prince-4»

12 февраля в Чёрном море, вблизи Рыбаковки Березанского района Николаевской области, произошёл пожар на судне «Prince 4», которое вышло из порта Николаева.

Судно шло в Йемен, — подтвердил информацию инспектор ДП «Морречсервис» Александр Пышненко.

Как сообщает Суспільне, 12 февраля «Prince 4» находилось на 10-м причале Николаевского морпорта. Судно вышло из порта в 6:50 утра под флагом Коморских островов с 11 500 тоннами пшеницы.

На борту находятся 19 членов экипажа. Среди них граждане Сирии и Индии.

Вспыхнувший пожар распространился на верхнюю палубу.

К судну, находившемуся юго-западнее острова Березань, в Банке Трутаева, подошли буксиры «Килби» (порт Южный) и «Нибулон-101» (г. Очаков), поисково-спасательные суда ПРК-01 ПРК-02 и спасательное судно «Сапфир» КП «Морская поисково-спасательная служба».

«Мы получили информацию, что на судне произошёл пожар. Наши буксиры находились в той зоне. Мы откликнулись и пошли помогать», — рассказал директор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский. По его словам, сигнал о пожаре предоставили около 19:00. За полтора часа буксиры прибыли на место происшествия.

По информации Вадатурского, в 21:30 начали охлаждать палубу судна. Буксир «Нибулон-101» подал ствол на охлаждение левого борта. Капитан «Prince 4» запросил охлаждения правого борта и кормы. Ситуацию осложнял штормовой ветер с порывами до 18 метров в секунду.

«Охлаждаем палубу. Чтобы топливо, огонь и дым не перешли на другие узлы, чтобы судно не теряло равновесие», — рассказал Алексей Вадатурский.

Члены экипажа отказались покидать судно.

Сообщается, что пожар возник в одной из кают. Экипаж не смог собственными силами его потушить, поэтому судно подало сигнал бедствия.

«Видимо, нештатная ситуация была на буксире ещё днем. По словам членов команды, планировали справиться с этой ситуацией самостоятельно, поэтому они даже не просили помощи. Очевидно, дежурные наши по линии ГСЧС, дежурные по контролю судоводства подняли тревогу», — сказал Алексей Вадатурский.

По информации Госслужбы чрезвычайных ситуаций, в 23 часа пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Буксируют судно в Очаков.

«Когда их транспортируют в порт, то будет принято по ним решение в зависимости от ситуации. Команда будет принимать решение. Если на судне будет невозможно обеспечить нормальную жизнедеятельность членам экипажа, то, конечно, их будут снимать на берег, и будет помощь от госструктур», — сказал Алексей Вадатурский.

Причины пожара пока неизвестны.

Как сообщала Одесса News, в июле 2020 года американские пожарные смогли лишь на четвёртый день потушить пожар на десантном корабле ВМС США USS Bonhomme Richard, который находился на военно-морской базе в Сан-Диего.

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