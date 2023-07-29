Четвёртые сутки горит судно с автомобилями у берегов Нидерландов

У берегов Нидерландов на грузовом судне сгорели почти 3,8 тысячи автомобилей.

Спасатели продолжают бороться с пожаром на грузовом судне Fremantle Highway, которое со среды горит у побережья Нидерландов, сообщает немецкое издание Welt, пишет Укринформ.

Отмечается, что во второй половине дня четверга нидерландские и немецкие спасатели прекратили охлаждение горящего грузового судна морской водой извне, пожар на нём, как ожидается, продлится ещё несколько дней. Тушить водой перестали из-за опасений, что это приведёт к затоплению судна.

По уточнённым данным, 200-метровое судно под панамским флагом перевозило 3 783 автомобиля (накануне береговая охрана Нидерландов, в чьих водах произошла катастрофа, говорила о 2 857 автомобилях, 25 из которых были электромобилями). Это преимущественно немецкие автомобили BMW.

«Fremantle Highway вышло из порта Бремерхафен (ФРГ) и должно было продолжить курс в Сингапур. Судно загорелось в среду вечером у нидерландского острова Амеланд. 23 человека на борту, в том числе 21 член экипажа из Индии, были вынуждены быстро покинуть грузовое судно, один человек погиб. По предварительным выводам береговой охраны, источником пожара мог стать аккумулятор электромобиля. Точную причину пожара установит следствие», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, возгорание сухой травы и растительности стало причиной четырёх пожаров, произошедших 25 июля в Одесской области.

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