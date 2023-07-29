Нейтральный статус Украины имеет «принципиальное значение» для Путина

Вступление Украины в НАТО создаёт фундаментальную угрозу безопасности РФ.

Об этом сказал президент страны-агрессора Владимир Путин 28 июля в Санкт-Петербурге на встрече с главами делегаций африканских государств, его цитирует сайт Кремля.

Путин заявил африканским политикам, что Украина стала независимой после распада Советского Союза на основе соответствующей декларации.

«А в этой декларации чёрным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством, и для нас это имеет принципиальное значение», – подчеркнул Путин, добавив, что Кремлю «не очень понятно», зачем Запад якобы «стал втягивать Украину в НАТО».

«Именно это и создаёт, по нашему мнению, фундаментальную угрозу нашей безопасности, потому что продвижение инфраструктуры военного блока, который к нам настроен фактически враждебно, к нашим границам неприемлемо», – сказал Путин.

Кстати, Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о подаче заявки страны на вступление в НАТО по ускоренной процедуре 30 сентября прошлого года – в тот же день, когда Путин подписал «договоры» о «вхождении» в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

На фоне оккупации Крыма Россией и вооружённого конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в её Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнёра расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

В итоговом документе саммита НАТО, который прошёл в Вильнюсе 11–12 июля 2023 года, говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен план действий по членству, но пока в нём нет приглашения в Альянс. «Мы будем готовы направить Украине приглашение к вступлению в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия», – сказано в коммюнике.

Зеленский результаты саммита назвал «хорошими, но не идеальными». «Если бы было приглашение – они были бы идеальны», – уточнил президент.

В то же время 12 июля на итоговой пресс-конференции Зеленский отметил, что на саммите в Литве Украина получила «недвусмысленность того, что она будет в НАТО». «Простым языком: в тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО и Украина точно станет членом союза», – заявил президент.

Президент США Джо Байден во время встречи с Зеленским на полях саммита НАТО 12 июля заявил, что «с нетерпением ждёт того дня, когда… мы будем официально праздновать членство Украины в НАТО».

16 июля в интервью телеканалу CBS советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина станет членом НАТО и это не подлежит обсуждению.

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