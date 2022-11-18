Президент назначил Ирину Венедиктову послом Украины в Швейцарии

Президент Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову послом Украины в Швейцарской Конфедерации.

Соответствующий Указ № 786/2022 опубликован на сайте Главы государства.

«Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Швейцарской Конфедерации», — говорится в документе.

Как сообщала Одесса News, Президент 9 июля подписал Указ об освобождении Ирины Венедиктовой от должности Генерального прокурора.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ещё в августе подписал представление о назначении Ирины Венедиктовой послом в Швейцарии. По мнению Кулебы, Венедиктова владеет необходимыми компетенциями.

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