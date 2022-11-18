Одесский чиновник на уличных фонарях хотел обогатиться на 6 млн грн

Руководителю подрядной компании поставлено в известность о подозрении в хищении 6 млн грн на благоустройстве населённых пунктов Одесской области.

Об этом информирует Одесская областная прокуратура.

«Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры сообщено о подозрении директору подрядной компании по факту служебного подлога и присвоения бюджетных средств», — говорится в информации.

Установлено, что в рамках региональной программы по благоустройству населённых пунктов Одесщины на 2020-2024 годы за счёт средств областного бюджета директор предприятия-подрядчика заключил с поселковым советом 8 договоров по капитальному ремонту улиц двух населённых пунктов в бывшем Великомихайловском районе на 9 млн гривен и на протяжении нескольких месяцев вносил в акты приёмки выполненных строительных работ и справок об их стоимости заведомо ложные сведения.

Так, по договору подряда, при ремонте и техническом обслуживании дорожной инфраструктуры в сёлах должны были оборудовать автоматизированное освещение дорог светильниками мощностью 100-120 Ватт со встроенной солнечной панелью, датчиком света, аккумулятором и таймером снижения мощности.

Вместе с тем, согласно заключению экспертизы, стоимость фактически выполненных работ составляет 2,5 млн грн, поскольку освещение улиц проведено лишь частично, а вместо предусмотренных 100-120 Ватт установлены светильники мощностью 60 Ватт, которые втрое дешевле.

Таким образом, подозреваемый завладел более 6 млн грн бюджетных средств, которые потратил по собственному усмотрению.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи СУ ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года работники Государственного бюро расследований разоблачили масштабную схему поборов должностными лицами Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одесской области.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры, Одесса News

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