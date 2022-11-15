ГБР разоблачило масштабную схему поборов госчиновниками в Одесской области

Работники Государственного бюро расследований разоблачили масштабную схему поборов должностными лицами Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одесской области.

Об этом ГБР сообщает в Теlegram.

«Должностные лица брали взятки от субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих экспорт зерновых культур через морские порты Одесской области по так называемому «зерновому коридору». Все, кто хотел беспрепятственно и быстро получить фитосанитарный сертификат и другие разрешительные документы, должны были заплатить определённую сумму через посредников», — говорится в сообщении.

Для сокрытия своих противоправных действий должностные лица определили отдельные коммерческие предприятия, которые под видом консультаций и фумигационных услуг экспортёрам зерновых культур выступали посредниками при получении неправомерной выгоды.

В рамках досудебного расследования проводится ряд обысков по месту работы и проживания фигурантов уголовного производства.

Отмечается, что уже изъяты деньги от незаконной деятельности, документальные материалы, а также другие предметы и вещи, которые будут служить доказательствами в ходе досудебного расследования.

Планируется принятие решения об объявлении подозрений должностным лицам, причастным к махинациям, в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

В ходе брифинга в Одесской области генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что случаи безосновательного вмешательства в работу предприятий-экспортёров зерновой продукции и получения неправомерной выгоды путём блокирования их работы практически пресечены. Как результат, в государственный бюджет уплачено более 100 миллионов гривен налогов от хозяйствующих субъектов.

В то же время, по его словам, остаются случаи ручного регулирования экспорта зерна с целью получения неправомерной выгоды.

«Нам известно это. Указанные факты будут пресечены. Я в этом уверен, несмотря на то, какие органы государственной власти, какие структуры, правоохранительные или другие органы, причастны к таким махинациям. Я буду внимательно следить за развитием ситуации. Если будет попытка вернуться к этой схеме, она будет разоблачена и пресечена. Это принципиальная позиция», – заявил Костин.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года в Одессе стражи порядка задержали государственного исполнителя по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Фото: ГБР

Видео: ГБР, Генпрокуратура

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.