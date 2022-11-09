В Одессе стражи порядка задержали госисполнителя при получении взятки

В Одессе стражи порядка задержали государственного исполнителя по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что чиновника задержали сразу после получения денежного вознаграждения в размере 12 500 гривен.

«Следователи отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 при оперативном сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины в Одесской области и под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы установили, что государственный исполнитель одного из отделов государственной исполнительной службы в городе Одесса пообещал местному жителю ускорить процесс снятия ареста с его квартиры, наложенного в рамках исполнительного производства», — говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Такое преступление карается лишением свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет, с конфискацией имущества.

Полицейские поместили подозреваемого в изолятор временного содержания и ходатайствуют об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года прокуроры Одесской облпрокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении главного государственного исполнителя Управления обеспечения принудительного исполнения решений в Одесской области Южного межрегионального управления Министерства юстиции по факту её служебной халатности.

Фото и видео: Одесское районное управление полиции №1

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