В полиции рассказали подробности о двух трупах в Успенском переулке в Одессе

В Одессе полицейские расследуют обстоятельства смерти двух мужчин на улице Успенского.

По информации Главного управления Нацполиции в Одесской области, во вторник, 17 августа, к ним поступило сообщение о том, что во дворе многоэтажки в Успенском переулке обнаружили тело молодого человека.

Правоохранители установили, что погибшим является 22-летний горожанин, который накануне предоставил ложное сообщение о разбойном нападении на себя. В ходе установления обстоятельств гибели молодого одессита и осмотра его квартиры правоохранители обнаружили там тело ещё одного горожанина в возрасте 39 лет с ножевыми ранениями.

Отмечается, что в доме были признаки борьбы и нож со следами крови.

По предварительной версии следствия, владелец жилья из-за многочисленных долговых обязательств в собственной квартире убил знакомого и, чтобы объяснить наличие ранений на руках, полученных во время борьбы с потерпевшим, сразу же сообщил полиции, что двое незнакомцев набросились на него с ножом, порезали ему руки и отобрали ноутбук, который он сдал в ломбард ещё в конце июля.

«Когда же стражи порядка установили, что гражданин инсценировал преступление, тот пошёл домой и покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с балкона, расположенного на шестом этаже многоэтажки», — говорится в сообщении.

Следователи отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы предварительно событие квалифицировали как умышленное убийство и самоубийство.

В рамках производства, начатого по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, назначен ряд экспертиз, в частности, судебно-медицинская, которая установит окончательную причину смерти мужчин.

Следствие по делу продолжается.

Фото и видео: Одесское районное управление полиции №1

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