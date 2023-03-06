Фельдшер из Одессы хотела 4 тысячи гривен ежемесячно за проверку продуктов

16 тысяч гривен за положительные результаты «проверки продукции» требовала фельдшер по эпидемиологическому надзору в Одессе, которую на коррупции задержали правоохранители.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что противоправные действия женщины задокументировали при получении неправомерной выгоды от предпринимателя.

«Сотрудники управления стратегических расследований ГУНП в Одесской области совместно со следователями отделения полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 установили: между физическим лицом-предпринимателем и государственным учреждением был заключён договор о предоставлении услуг по проведению лабораторных исследований продукции, которая готовится в торговом павильоне мужчины. После очередного отбора проб и смывов, фельдшер стребовала с предпринимателя четыре тысячи гривен за выдачу результатов санитарно-микробиологических исследований без обнаружения в них бактерии группы кишечной палочки», — говорится в публикации.

Кроме того, женщина сообщила гражданину, что в случае предоставления ей аналогичной суммы ежемесячно, в дальнейшем она сможет отправлять средствами электронной связи положительные результаты исследований без соответствующих проб и анализов.

При реализации имеющейся информации правоохранители разоблачили правонарушительницу «на горячем», сразу после передачи ей оговорённой суммы за четыре месяца сразу в размере 16 тысяч гривен.

«Собрав достаточно доказательств, следователи полиции под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры сообщили медику о подозрении в получении работником предприятия, не являющегося должностным лицом, неправомерной выгоды, за совершение каких-либо действий с использованием положения, занимаемого работником, в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, — рассказала старший следователь следственного отделения территориального подразделения полиции Елена Сарсакова. – Это преступление предусмотрено ч. 3 ст. 354 Уголовного кодекса Украины и наказывается штрафом от двухсот пятидесяти до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста до двухсот часов, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Продолжается следствие».

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года в Одессе на мошенническом сборе средств якобы для нужд ВСУ разоблачено 10 участников преступной организации и установлено более 3 млн грн убытков от их «деятельности».

Фото: ГУ НП в Одесской области

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