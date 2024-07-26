Финансовые махинации в порту «Южный»: дело экс-министра инфраструктуры уже в суде

В суд передано дело бывшего министра инфраструктуры Украины Андрея Пивоварского и его первого заместителя Владимира Шульмейстера, подозреваемых в причинении государству ущерба более чем на 49 миллионов гривен.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В рамках досудебного расследования установлено, что в 2015 году министр совместно со своим первым заместителем, который также являлся председателем Тарифного совета Министерства инфраструктуры, издал приказ, позволявший частным компаниям взымать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту «Южный».

Андрей Пивоварский

Отмечается, что такой приказ был издан, несмотря на то, что акватория порта «Южный» является государственной собственностью и находится в пользовании государственного предприятия «Администрация морских портов Украины», поэтому право на сбор с судов принадлежит исключительно ему.

«В соответствии с этим приказом государственному предприятию назначалась всего часть средств, другая часть взымалась частными компаниями. В результате АМПУ был нанесён ущерб более чем на 49,63 млн долларов, что подтверждают соответствующие выводы экспертиз», — говорится в сообщении.

Экс-чиновникам грозит лишение свободы сроком от трёх до шести лет со штрафом от 500 до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Уголовное производство ведётся с 2019 года. НАБУ и САП в результате неоднократных обращений в Кабинет министров, Министерство юстиции, Министерство инфраструктуры, АМПУ добились отмены противоправного приказа и подачи соответствующих исков.

Суммы корабельных сборов, которые неправомерно получали частные компании, арестованы на счетах этих предприятий.

Одесса News информировала в июне 2024 года, что Министерство инфраструктуры решило забрать предназначенные для развития 250 млн грн у порта Южный и отдать аэропорту «Борисполь».

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