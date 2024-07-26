Даниил Гетманцев: без паники — 500-гривневые банкноты будут в обращении и дальше

С 1 августа начинается процесс изъятия из оборота старых банкнот номиналом в 500 грн. Речь идёт о купюрах образцов 2003–2007 годов выпуска.

По этому поводу среди населения появились разного рода слухи и домыслы, развеять которые решил Даниил Гетманцев, народный депутат от «Слуги народа», глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в Telegram.

«Сразу подчеркну несколько очень важных моментов. Населению не нужно предпринимать никаких специальных активных действий: просто рассчитывайтесь в магазинах за покупку, осуществляйте оплаты в банках, пополняйте свои карточные счета в терминалах и т.д., и «старые» купюры будут изыматься и утилизироваться НБУ, а вместо них в обращение будут вводиться новые купюры образца 2014-го и последующих лет выпуска», — написал Даниил Гетманцев.

Нардеп заявил, что «если вам звонят, посылают сообщения о необходимости обратиться куда-то для «обмена банкнот», предлагают внести их на карточки с чьими-то реквизитами, предупреждают об очень сжатых сроках, после которых деньги «сгорят», и т.д. – не верьте, это мошенники, ни в коем случае не делайте ничего из предложенного, по возможности сообщайте правоохранителям и регулятору.

«Старые банкноты остаются действительным платёжным средством и в дальнейшем, вам не могут отказать в их принятии где-либо», — подчеркнул нардеп.

Зачем делается замещение? Для обновления и повышения качества и состояния банкнот в обороте (ведь отдельные купюры «ходили» уже по 18 лет и находятся не в лучшем состоянии), а также повышения уровня защиты рынка наличности от подделок, — объяснил причину изъятия из оборота старых купюр.

«Всю работу проделают НБУ и банки, попадая к последним от торговых сетей и населения, старые купюры от банков пойдут исключительно в Нацбанк, который их пересчитает и утилизирует. Ничего нового в этом процессе нет, НБУ ещё в 2020 году начал изъятие банкнот по 1 и 2 грн, а с 2023 – 5, 10, 20 и 100 грн и замену их на новые платёжные средства (банкноты и монеты). Теперь очередь дошла до номинала 500 грн.», — написал Гетманцев.

Также глава парламентского комитета рассказал «несколько интересных вещей» о 500 грн.

1. Впервые в обращении такая банкнота появилась в 1918 году, дизайн её разработал Георгий Нарбут, а печаталась она в Берлине. Выпуск состоялся во исполнение принятого Центральной Радой закона «О денежной единице, чеканке монеты и печати кредитных государственных билетов».

2. Переход на новую валюту состоялся из-за того, что большевики, убегая из Киева, украли и вывезли в Москву клише предыдущего денежного билета. (Ничего не напоминает? Кроме, как воровать, ничего не умеют, передают «традицию» из века в век, из поколения в поколение.)

3. Современные 500 грн появились в обороте 15 сентября 2006 года, а банкноты нового поколения со SPARK-элементом в виде развёрнутой книги с пером и буквой «А» – 11 апреля 2016 года (печатались начиная с 2015 года).

4. Это первая банкнота, все поколения которой были напечатаны исключительно на Банкнотно-монетном дворе Национального банка.

5. 500 грн – самая распространённая банкнота в Украине: на 1 апреля 2024 года в обращении находилось 764,4 млн штук купюр такого номинала (28,3% от общего количества банкнот всех номиналов).

6. На находящихся в обращении купюрах стоят автографы семи глав Национального банка Украины.

7. Кроме обычных банкнот, есть ещё и юбилейные – «30 лет Независимости Украины» и «300-летие рождения Григория Сковороды» (всего их выпущено 80 тыс.). А также только две памятные монеты имеют номинал 500 грн: золотые «Оранта» и «Финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2012 года», последняя весит 500 г.

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