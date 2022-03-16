Добровольцы теробороны признаны ветеранами войны

Верховная Рада проголосовала за признание добровольцев Сил территориальной обороны Вооружённых Сил Украины ветеранами войны.

За соответствующий законопроект №7151 проголосовали 344 народных депутата.

«С началом военной агрессии Российской Федерации против Украины к мерам, необходимым для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства, также стали активно привлекаться добровольцы Сил территориальной обороны Вооружённых сил Украины. Поэтому в условиях военного вторжения в Украину агрессора и с целью усиления способности защиты Отечества возникла необходимость на законодательном уровне признать добровольцев Сил территориальной обороны Вооружённых сил Украины ветеранами войны», — говорится в пояснительной записке к документу.

Как отмечается, реализация документа потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины и местных бюджетов.

Закон определяет категорию лиц – семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины – с соответствующим предоставлением льгот и гарантий, установленных законодательством.

«С самого начала масштабной военной агрессии рф против Украины тысячи добровольцев активно присоединились в ряды ТрО Вооруженных сил, чтобы усилить способности защиты нашей страны. И сегодня по инициативе Минветеранов парламент законодательно признал их статус. Отдельно определена категория лиц – семьи погибших Защитников и Защитниц Украины. Благодаря вам, наши добровольцы, мы обязательно победим!» – отметила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Кроме того, принятые изменения предполагают, что лица, которым вручён орден «Золотая Звезда» за совершение выдающегося геройского поступка во время защиты Родины, полные кавалеры ордена Богдана Хмельницкого, лица, награждённые орденом княгини Ольги, отныне принадлежат к категории лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной с предоставлением льгот и гарантий, установленных законодательством для указанной категории граждан.

Как сообщала Одесса News, 14 марта в Одессе почтили память погибших защитников-добровольцев города и области.

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