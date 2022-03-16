Не судьба: ПВО ВСУ отправила на дно Чёрного моря два вражеских самолёта

16 марта украинские ПВО сбили два российских самолёта над Чёрным морем.

Об это сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

«Утро сегодня доброе. Как я и обещал, сегодня два вражеских самолёта Су-30 и их пилоты увидели дно Чёрного моря. Один самолёт наша противовоздушная оборона сбила ещё на подлёте, другой успел развернуться в сторону оккупированного Крыма, но долететь до базы ему, как говорят, было не судьба. И он тоже упал в море вместе со своим экипажем», — рассказал Марченко.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 15 марта, боевые потери РФ составили 81 самолёт, 95 вертолётов.

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