Дроны СБУ ночью атаковали российскую базу береговой охраны в Крыму

Дроны СБУ ночью 18 июля атаковали российскую базу береговой охраны на озере Донузлав в Крыму. Атака была комбинированной – задействовали морские и воздушные дроны.

Из строя вывели штаб с пунктом управления, склад боеприпасов и техники, электроподстанцию ​​и прочее, сообщает со ссылкой на источник в силовых структурах Радио «Свобода».

Отмечается, что Минобороны РФ утром сообщало о «уничтожении и перехвате» 33 дронов над Крымом, а в акватории Чёрного моря якобы «нейтрализовали» десять катеров. Местные Telegram-каналы писали о взрывах в районе Мирного и Новозёрного, а также у Казачьей бухты в Севастополе.

Одесса News информировала, что общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 15 июля 2024 годов ориентировочно составили около 560 290 человек, уничтожено 8214 танков, 28 кораблей/катеров, 1 подлодку и т.д.

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