В Одессе состоится костюмированный исторический бал

В Одессе 21 июля состоится исторический бал в костюмах. Всех желающих приглашают на «Вальс сквозь время» по адресу Лидерсовский бульвар, 1, клубное пространство М1.

Организатор бала в Одессе – студия исторических танцев “Междумирье”.

Тем, кто планирует танцевать, ещё есть время оставить свои заявки здесь: https://forms.gle/FHnD95amScRww7Fj6

Для одесситов взнос составляет 500 грн. Для гостей из других городов – 400 грн.

За деталями сюда: +380505720038 Максим.

Приходите к 13.30.

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