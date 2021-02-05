На сцене Одесского Украинского театра премьера спектакля «Горгоны»

Пьесы известного американского драматурга Дона Нигро более сорока лет покоряют сцены. Одна из самых известных – «Горгоны».

Написанная для двух драматических актрис, эта история двух вечных соперниц, которым предстоит сниматься в одном кассовом голливудском фильме. Всю жизнь они враждовали – из-за ролей, поклонников, гонораров. Всю жизнь они ненавидели друг друга, и теперь по-прежнему продолжают ссориться и мириться.

Последняя встреча королев экрана – очередной поединок, финал которого неизвестен.

Теперь — на сцене Украинского театра в Одессе.

Цена билетов от 50 до 300 грн. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 7 февраля, воскресенье, 19:00.