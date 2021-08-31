2 сентября Одесса отметит День города

2 сентября Одесса будет отмечать День города.

Праздничные мероприятия в этот день начнутся с традиционного возложения Почётными гражданами города цветов к памятникам И.М. Дерибасу, Г.Г. Маразли, Атаману Головатому, М.С. Воронцову, Основателям Одессы, Дюку де Ришелье.

10:00 — торжественная церемония поднятия флага города на Думской площади

С 10:00 до 16:00 на Приморском бульваре — выставка одесских инсталляций

С 10:00 до 13:00 на Приморском бульваре — Фестиваль декоративно-прикладного искусства — выставка работ и мастер-классы победителей городского конкурса «Звёздная юность Одессы»

11:00 — открытие на Памятном знаке городов-побратимов и городов-партнёров Одессы таблички города Момбасы

12:00 — торжественное открытие новых имён на Аллее Звёзд Одессы

12:00 — праздник в Одесском зоопарке

19:00 на Потёмкинской лестнице — гала-концерт и праздничный фейерверк.

Праздничные концертные программы с участием творческих коллективов, выставки фоторабот, тематические флешмобы, мастер-классы, выставки-ярмарки пройдут во всех районах Одессы.

Кроме того, в рамках празднования Дня города для подопечных социальных центров Одессы пройдут праздничные мероприятия, конкурсы и поздравления, а для детей льготных категорий — посещение дельфинария, Одесского Биопарка и аттракционов.

4-5 сентября состоятся Международные соревнования по плаванию на открытой воде «Oceanman Odesa-2021».

В связи с празднованием Дня города в центральной части Одессы вводятся временные изменения в движение автотранспорта.

1 сентября с 17:00 до 00:00 3 сентября будет прекращено движение автотранспорта по ул. Пушкинской (от ул. Дерибасовской до ул. Ланжероновской), а также по ул. Ланжероновской (от ул. Пушкинской до ул. Екатерининской).

2 сентября с 08:00 до 00:00 3 сентября будет прекращено движение автотранспорта по ул. Екатерининской (от ул. Ланжероновской к Екатерининской площади) и по Сабанееву мосту от ул. Гоголя.

2 сентября с 17:00 до 00.00 3 сентября в связи с проведением гала-концерта на Потёмкинской лестнице будет закрыто движение автотранспорта по ул. Приморской (от Военного спуска к Таможенной площади); ул. Канатной угол Карантинного спуска; ул. Бунина угол Польского спуска.

РАБОТА ТРАНСПОРТА В ДЕНЬ ГОРОДА будет организована следующим образом:



2 сентября работа троллейбусного маршрута №10 с 16:30 будет осуществляться по маршруту:

в направлении движения к Пересыпским мостам — от ул. Пушкинской на ул. Греческую, ул. Ришельевскую (конечная остановка троллейбусного маршрута № 9),

в направлении движения к ул. Инглези — от конечной остановки троллейбусного маршрута № 9 (ул. Ришельевская) по ул. Ришельевской до ул. Жуковского и далее по маршруту.

До 01:00 3 сентября будет продлена работа горэлектротранспорта:

трамвайных маршрутов: №№ 3, 5, 7, 12, 10, 13, 28;

троллейбусных маршрутов: №№ 3, 7, 8, 9.

2 сентября с 16:30 будет организована работа автобусов по следующим схемам движения.

Маршруты №№110, 120, 190:

в направлении движения к ж/м «Котовского» — от ул. Польской на ул. Жуковского, ул. Преображенскую, ул. Маяковского, Военный спуск, ул. Приморскую и дальше по маршрутам;

в направлении движения до железнодорожного вокзала — от ул. Приморской на Военный спуск, ул. Маяковского, ул. Преображенскую, ул. Бунина, ул. Польскую и дальше по маршрутам.

Маршрут №210:

в направлении движения к Пересыпским мостам — от ул. Пушкинской на ул. Жуковского, ул. Преображенскую, ул. Маяковского, Военный спуск, ул. Приморскую и далее по маршруту;

в направлении движения к ул. Левитана — от ул. Приморской на Военный спуск, ул. Маяковского, ул. Преображенскую, ул. Бунина, ул. Ришельевскую и далее по маршруту.

Автобусные маршруты №№145, 220, 221 будут работать по схеме движения выходного дня.

Также до 01:00 3 сентября будет продлена работа автобусных маршрутов общего пользования, которые осуществляют перевозки пассажиров в Одессе в режиме «маршрутного такси».

После окончания гала-концерта для зрителей будет организована подача автобусов по направлениям к ж/м «Котовского», ж/м «Таирова» и ж/м «Черёмушки».

Направление к ж/м «Котовского»:

— по просп. Добровольского,

— по ул. Семёна Палия.

Место дислокации автобусов — ул. Приморская (от Морвокзала до Военного спуска).

Направление движения к ж/м «Таирова» и ж/м «Черёмушки»:

— по ул. Космонавтов,

— по просп. Небесной Сотни,

— по ул. Королёва,

— по Люстдорфской дороге.

Место дислокации автобусов — ул. Приморская (от Морвокзала до пл. Таможенной).

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod