Куда пойти в Одессе на выходных 13-14 апреля

13-14 апреля одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

Ежедневно на Одесском вокзале работает детское пространство «Вместе» от Укрзализныци и ЮНИСЕФ. Здесь доступны бесплатные услуги для отдыха детей и поддержки их родителей и опекунов. Локация имеет зону для пеленания и грудного вскармливания, зоны подзарядки техники, интерактивную модель кабины «Бессарабского экспресса» с бизи-бордами, горку и бассейн с шариками, разнообразные игрушки, конструкторы, наборы для рисования». Приходите с 9:00 до 21:00.

13 апреля музыкальное событие — выступление новой украинской рок-группы «Дети Инженеров» в Одесском Международном культурном центре «UNION». Группа даёт благотворительный концерт в поддержку ВСУ. Стоимость билетов от 490 гривен. Приходите к 18.30. Адрес: ул. Троицкая, 43.

13 апреля состоится открытие юбилейной выставки TERRA SILENTIUM к 75-летию художника Сергея Ильина в Музее западного и восточного искусства. Приходите к 16:00. Вход свободный. Адрес музея: ул. Пушкинская, 9.

14 апреля в Одесской областной филармонии состоится концерт «Юный меломан». На сцену выйдут опытные музыканты — участники камерного оркестра Одесской филармонии под руководством заслуженного артиста Украины Игоря Шаврука и молодые таланты — воспитанники музыкального лицея имени Петра Столярского. Приходите к 12 часам. Стоимость билетов от 100 гривен. Адрес филармонии: ул. Бунина, 15.

14 апреля группа «Epolets» выступит в Международном культурном центре «UNION». Концерт благотворительный — группа собирает средства на дроны для бригады спецназначения «Азов». Билеты стоимостью от 390 гривен. Приходите к 18.30. Адрес: ул. Троицкая, 43.

13-14 апреля Одесский зоопарк приглашает посмотреть на пополнение в семье зелёных обезьян. Малыш родился месяц назад, но мать его прятала от окружающих. Но сейчас уже можно наблюдать за малышом и его родственниками.

До 14 апреля в Одесском цирке новая программа «Мечты сбываются». Вместе с главными героями зрители попадут в волшебный мир детских мечтаний и смогут насладиться настоящим мастерством цирковых номеров. Весь вечер на манеже будет весёлый клоун. Приходите в выходные дни к 16 часам и вы убедитесь, что мечты сбываются! Детям до 5 лет без предоставления отдельного места вход бесплатный. Стоимость билетов от 150 до 400 гривен. Адрес: ул. Коблевская, 25.

До 14 апреля выставка работ студентов и преподавателей художественно-графического факультета Южноукраинского национального педагогического университета, посвящённая 60-летию Худграфа, в Международном культурном центре UNION. Абсолютный рекорд: более 150 авторов, более 300 работ представлены в одном помещении, где экспозиция занимает три этажа. Галерея работает со вторника по воскресенье с 13 до 21 часа. Адрес: ул. Троицкая, 43.

14 апреля популярнейшая оперетта Имре Кальмана «Сильва» на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии имени М. Водяного. Великолепная музыка, остроумные диалоги, популярные арии любимых героев и счастливый конец… Оперетта – это сказка для взрослых! Цена билета от 100 гривен. Оперетта в 2-х действиях продолжительностью 135 минут. Приходите к 16:00.

До 20 апреля одесситам и гостям города покажут неизвестные работы украинской художницы Светланы Юсим, чью ретроспективную выставку «Hidden Gems» открыли в Музее западного и восточного искусства. Адрес: ул. Пушкинская, 9.

До 20 апреля в стенах Одесского художественного музея новый выставочный проект Васи Дмитрика «Отопительный сезон». Вы увидите собственными глазами, как и что рисуют обычные ржавые гвозди на бумаге с помощью магнита.

Уютных, мирных выходных!

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