«Маминой тропой» — так называется выставка, открывшаяся в Одессе

До 1 августа в Одесском областном центре украинской культуры открыта выставка известного одесского художника, члена НСХ Украины Алексея Малика «Маминой тропой».

Художник родился в Кременчуге Полтавской области. Живёт в Одессе. Учился в Харьковском художественном училище (1975-1979 гг.) и Харьковском художественно-промышленном институте (1979 – 1984 гг.). Преподавал специальность в ОГХУ им. М. Б. Грекова (1992–1997). Сейчас преподаёт на художественно-графическом факультете в ПНПУ им. К. Д. Ушинского. Предпочитает экспериментальное положительное современное искусство.

Начал выставочную деятельность в Одессе с 1987 г. За время своей творческой деятельности принимал участие более чем в 250 выставках, от региональных, всеукраинских до международных и зарубежных проектов. Провёл более 30 персональных выставок.

Выставка работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Одесса, ул. Польская, 20.

Вход свободный.

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