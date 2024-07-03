Трамп обсуждает с Путиным, какие территории Украины может сохранить за собой РФ

Экс-президент США Дональд Трамп, который снова претендует на эту должность, рассматривает возможность «уступить» часть Украины для прекращения агрессии России.

Об этом пишет издание ГОРДОН со ссылкой на Politico.

По словам двух экспертов по национальной безопасности, поддерживающих Трампа, в рамках плана по Украине, о котором ранее не сообщалось, Трамп допускает заключение сделки, где НАТО обязуется не расширяться на восток (в частности, в Украину и Грузию) и ведёт переговоры с Путиным о том, какую часть украинской территории Москва сможет за собой сохранить.

По мнению газеты, отношение к войне РФ в Украине станет первой проверкой намерений Трампа, если он выиграет ещё один срок. Главным образом, это проявится в его действиях в НАТО. Если он начнёт торговаться с Путиным, то это не только сорвёт «туманное обещание» Альянса Украине о будущем членстве, а и политику, которую продолжает действующий глава Белого дома Джо Байден.

В статье отмечается, что сам Трамп публично не раскрывал своих планов в отношении Украины, но в ходе предвыборной кампании он неоднократно клялся положить конец войне в качестве одной из своих первых задач. В частности, на митинге 22 июня в Филадельфии он обещал мир ещё до того, как «окажется в Овальном кабинете», но уже после победы на выборах.

На вопрос, готов ли он исключить возможность расширения НАТО в Украину, Трамп ответил, что обещание членства в НАТО Киеву было «ошибкой» и «именно из-за неё началась эта война», напоминают авторы статьи.

Одесса News информировала, что, по словам Владимира Зеленского, вероятная договорённость кандидата в президенты США Дональда Трампа с нелегитимным президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным о завершении войны в Украине благодаря уступкам России может быть опасной не только для Украины, но и для позиции США в мире.

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