В бою за Украину погиб стрелок из Одесской области Виктор Ленов, светлая ему память

В феврале 2023 года в районе боевых действий возле населённого пункта Диброва Старобельского района Луганской области во время выполнения боевого задания погиб защитник из Одесской области Виктор Ленов.

Об этом сообщил в Facebook Окнянский поселковый совет.

Виктор родился 20 апреля 1994 года в селе Ставрово Красноокнянского района. После окончания в 2011 году Ставровской общеобразовательной школы учился на повара в Одессе, а затем и работал поваром. 10 октября 2022 года его призвали на военную службу по общей мобилизации, служил стрелком аэромобильного взвода.

12 февраля жители громады попрощались с героем. Церемония захоронения прошла в селе Ставрово.

Не стало любящего внука, сына, доброго брата…

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года в селе Холодная Балка Одесского района похоронили погибшего солдата ВСУ жителя Беляевки Андрея Павличенко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Окнянский поссовет/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod