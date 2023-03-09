5 часов 43 минуты ночной воздушной тревоги: последствия обстрела в Одессе

Ночная воздушная тревога 9 марта в Одесской области длилась 5 часов 43 минуты.

За это время враг нанёс массированный ракетный удар по Украине, в том числе по одесскому региону.

По сообщению начальника Одесской облвоенадминистрации Максима Марченко, «в результате вражеского ракетного удара в Одесской области повреждены несколько линий электропередач и опора. В настоящее время действуют почасовые экстренные отключения электроэнергии».

Максим Марченко информирует, что энергетики уже приступили к ремонтным работам.

Отмечается, что подразделениями противовоздушной обороны в небе над Одесской областью были сбиты 6 ракет и один беспилотный летательный аппарат.

«Администрация держит на постоянном контроле ход восстановительных робот. Более подробная информация будет вечером», — пообещал Марченко.

По информации Главнокомандующего ВСУ, этой ночью противник совершил по Украине 81 пуск ракет разного базирования:

28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

20 пусков крылатых ракет морского базирования «Калибр»;

6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;

6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 «Кинжал»;

8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

13 пусков зенитных управляемых ракет С-300.

Кроме того, осуществлено 8 пусков ударных БПЛА «Shahed-136/131». Силами и средствами Воздушных Сил 3С Украины во взаимодействии с подразделениями других составных сил обороны Украины из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, «Калибр» уничтожены 34 крылатые ракеты, а также 4 БпЛА «Shahed-136/131».

В результате организованного противодействия 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

По информации энергетиков, 9 марта в результате обстрелов в Украине пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК «Энерго». «Обошлось без пострадавших. В результате обстрела было серьёзно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий. С сентября прошлого года ТЭС ДТЭК были атакованы уже 29 раз. Из-за этого 3 энергетика погибли, 28 были ранены», — сообщают энергетики.

Как сообщала Одесса News, в ночь на четверг, 9 марта, российские оккупационные войска устроили массированную атаку на Украину, в том числе Одесскую область.

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