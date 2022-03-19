В Одессу пришла гуманитарная помощь из Дании

18 марта в Одессу доставлен гуманитарный груз из Дании.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook заместитель Одесского городского головы Павел Вугельман.

«Получили очередную гуманитарную помощь, на этот раз из Дании, которую организовал одессит и меценат Юрий Габедов.

В первую очередь перенаправили памперсы, тёплую одежду и питание деткам Николаева.

Также для Одессы мы получили рации, пледы, спальные мешки, носки, термобельё, и персональные бутылки для воды — всё будет передано на нужды наших защитников.

Аптечки, медицинский инвентарь и перевязочные материалы — переданы в департамент здравоохранения для распределения по больницам города.

Больше спасибо всем, кто помогает, работа продолжается, вместе к победе!», — написал Вугельман.

Как сообщала Одесса News, в марте 2022 года Одесса получила гуманитарную помощь из немецкого Дюссельдорфа.

Фото: Павел Вугельман/Facebook

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