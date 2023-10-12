В бою за Украину погиб одессит Сергей Федоляк, светлая ему память

Преданный воинской присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнив военную обязанность, в бою за Украину, её свободу и независимость 19 июля погиб вблизи села Ивановское Бахмутского района Донецкой области Сергей Федоляк из Одессы.

Как сообщает в Facebook коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс», Сергей работал на их предприятии с 2017 года электромонтёром контактной сети 4-го разряда службы энергохозяйства.

Сергей Федоляк отправился защищать Украину в начале полномасштабного вторжения — с 3 марта 2022 года, был наводчиком 4-го аэромобильного отделения 1 аэромобильного взвода 2 аэромобильной роты аэромобильного батальона.

Одесса News сообщала, что 21 августа 2023 года Измаил провёл в последний путь старшего солдата Виталия Гусакова, погибшего при исполнении своего воинского долга в бою против российских оккупантов.

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Фото: КП «Одесгорэлектротранс»/Facebook

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