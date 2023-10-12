11 октября в рамках проекта Всемирного банка Украина получила от США $1,15 млрд грантовых средств.

Об этом информирует Министерство финансов Украины.

«В государственный бюджет Украины поступил грант от Соединённых Штатов Америки в размере $1,15 млрд через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка. Средства являются частью пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine)», – говорится в сообщении.

В Минфине отметили, что в 2023 году Украина получила уже $10,9 млрд прямой бюджетной поддержки от США в форме грантов.

«Привлечённое грантовое финансирование направляется на возмещение расходов госбюджета, в частности, на выплаты по отдельным программам государственной социальной помощи (ВПЛ, лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям, выплаты жилищно-коммунальных субсидий), выплаты сотрудникам ГСЧС и на оплату труда работников государственных органов и педагогических учреждений», – объяснили в ведомстве.

Министерство подчёркивает, что это финансирование предусматривает частичную компенсацию расходов госбюджета, не связанных со сферой безопасности и обороны.

Одесса News информировала, что США на фоне российской агрессии оказывают Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь. По информации Пентагона, США выделили более $44,5 млрд помощи Украине в сфере безопасности с начала правления администрации президента Джо Байдена, в том числе свыше $43,9 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

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