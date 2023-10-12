Прокуратура показала фото разрушений ночной атаки Одесской области дронами

Враг 12 октября в очередной раз атаковал припортовую и гражданскую инфраструктуру Одесской области, ранена женщина, начато досудебное расследование.

Об этом сообщает пресс-служба Одессской областной прокуратуры.

Отмечается, что сотрудники Измаильской прокуратуры выехали на пострадавшие от дроновой атаки объекты гражданской и припортовой инфраструктуры Подунавья.

По данным следствия, в ночь на 12 октября российские военные, применяя запрещённые международным правом средства ведения войны, совершили дроновую атаку, в результате чего повреждены частные домовладения, получила ранение 88-летняя женщина, которую госпитализировали.

Разрушениям также подверглись производственные и складские помещения.

«Осмотр продолжается, полный список разрушений и повреждений устанавливается. На местах происшествия работают прокуроры вместе с другими правоохранителями, фиксирующими последствия обстрела», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что ночью 12 октября 14 БпЛА «Shahed-131/136″ было уничтожено в зоне ответственности Сил обороны Юга: 4 – в Николаевской, 10 – в Одесской областях.

Фото: Одесская облпрокуратура

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