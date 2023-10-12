Соцопрос: кому сегодня доверяют украинцы

Центр Разумкова провёл социологическое исследование, целью которого было выяснить уровень доверия в обществе к государственным институтам и конкретным персонам.

Результаты исследования обнародованы на сайте Центра.

Отмечается, что среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается Вооружённым силам Украины (им доверяет 93% опрошенных), добровольческим отрядам (85%), волонтёрским организациям (84%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (83%), Национальной гвардии Украины (81%) ), Государственной пограничной службе (76,5%), Президенту Украины (72%), Министерству обороны Украины (71%), Службе безопасности Украины (66%), общественным организациям (60,5%), церкви (59%), Национальной полиции Украины (57%), главам города, посёлка или села, где живёт респондент (54%).

Также чаще выражается доверие, чем недоверие, к совету города (посёлка, села), в котором живет респондент (соответственно 49% и 41%), к СМИ Украины (47% и 43%), к Национальному банку Украины (46% и 42 %), к уполномоченному Верховной Рады по правам человека (44% и 31%).

Не доверяют респонденты в большинстве своём политическим партиям (74%), государственному аппарату (72%), судам (70%), Верховной Раде Украины (64%), прокуратуре (61%), правительству Украины (60%), коммерческим банкам (59%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (53%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (52%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (52%).

Среди политиков, должностных лиц, общественных деятелей, журналистов, уровень доверия к которым оценивался во время этого исследования, чаще всего респонденты выражали доверие к Президенту Владимиру Зеленскому (75%), главе Николаевской ОГА Виталию Киму (64%), волонтёру Сергею Притуле (51%), советнику главы ОП Михаилу Подоляку (30%), мэру столицы Виталию Кличко (39,5%), секретарю СНБО Алексею Данилову (42%), главе СБУ Василию Малюку (34%).

Большинство опрошенных не доверяют Ю. Бойко (82%), Ю. Тимошенко (82%), П. Порошенко (73%), А. Арестовичу (71%), Д. Гордону (58%), Д. Арахамии (54%). ), А. Ермаку (53%).

В таблицу опроса было внесено имя одиозного скандально известного общественного деятеля из Одессы Сергея Стерненко. 35,2% опрошенных вообще не знают, кто это такой.

Опрос проводился в рамках Программы содействия общественной активности «Присоединяйся!», которую финансирует Агентство США по международному развитию (USAID), а осуществляет Pact в Украине. Опрос методом face-to-face проводился на тех территориях, которые контролирует правительство Украины и на которых не ведутся боевые действия. Опрошены 2016 респондентов в возрасте от 18 лет.

Одесса News информировала, что по результатам соцопроса Социологической группой «Рейтинг» в сентябре 2023 года, ухудшение собственного экономического положения за последние полгода почувствовали 60% украинцев, у 35% оно не изменилось, и только 5% почувствовали улучшение.

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