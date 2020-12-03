Скажите своё мнение по поводу возвращения названия улиц Одессы

4 декабря общественные обсуждения по вопросам о возвращении некоторым объектам топонимики в городе Одессе прежних названий пройдут в форме интернет-конференции.

Начало в 16:00.

Подключиться к конференции Zoom можно (за час до начала или во время) по ссылке:

https://us02web.zoom.us/j/88456755482?pwd=dnFOaisxSkRyUklSQ1VpeHVVZU5CUT09

Идентификатор конференции: 884 5675 5482

Код доступа: 834123

Для участия в обсуждении можно заполнить ФОРМУ: https://forms.gle/aJm9TYxtNjLEqAvs6 или написать в чате во время конференции.

В течение двух месяцев со дня проведения интернет-конференции в специальном сервисе «Общественное обсуждение» на вебпортале «Социально активный гражданин» г. Одессы» будут проведены общественные обсуждения в форме электронной консультации с общественностью города Одессы по вопросу возвращения некоторым объектам топонимики в городе Одессе прежних названий.