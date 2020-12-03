Кто в Одессе 4 декабря останется без света и воды

4 декабря в Одессе некоторые жители останутся без воды и света.
Об этом сообщили компании филиал «Инфоксводоканал» и ДТЭК «Одесские электросети».
В частности, в этот день в связи с необходимостью проведения работ по переключению нового магистрального водопровода диаметром 200 мм с 10:00 до 23:50 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- ул. С. Палия, 118,
- ул. Генерала Бочарова, 23, 27, 29, 43, 45, 47, 53, 55.
В связи с проведением запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат 4 декабря электроэнергию.
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|1-я Линия/ 6-й ст.Люст.дор: 7, 8А, 8а/1, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|1-й пер. Тимирязева: 1, 2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|1-й Офицерский: 1, 2А, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 6-А, 7, 8, 8А, 9, 9 Б, 9А, 9В, 10, 11, 11А, 12, 15-А, 15Б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|1-й Сиротский: 1, 3, 3А, 5, 6, 7, 9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|1-й Тепличный: 1, 2, 2а, 3, 3б, 4, 5, 5-а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|10 линия 6-ой ст. Люстдорфской дороги: 30, 32, 34, 36, 38
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|11 линия 6-й ст. Люстдорфской дороги: 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 46, 48, 52, 54
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|13 линия 6-й ст. Люстдорфской дороги: 40, 41, 42, 44, 44А, 46, 46А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|14 линия 6-ой ст. Люстдорфской дороги: 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 48
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|17 линия 6-й ст. Люстдорфской дороги: 35, 37, 39, 41, 41А, 46, 48, 50
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|2-я линия 6-й ст. Люстдорфскої дороги: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15А, 16
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|2-а линия 6-й ст. Люстдорфскої дороги: 26, 28, 30, 30А, 32, 34
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|2-й Офицерский: 2, 4, 4а, 5, 6, 8, 8А, 8А/2, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|2-й Сиротский: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|2-й Тепличный: 1, 2, 2-А, 3, 4, 5, 6, 9, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|3-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги: 30, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 41
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|3-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги: 5, 5А, 6, 6/1, 7, 7А, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|4-я линия 6-й ст.Люстдорфскої дороги: 5, 7, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14А, 16, 18, 20, 20А, 22, 24, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 33А, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 38А, 40, 42, 44, 46, 48, 50
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|5-я линия 6-й ст.Люстдорфской дороги: 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19-А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 24А, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38-А, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 44А, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|6-я линия 6-й ст.Люстдорфской дороги: 12, 14, 16, 16А, 18, 18А, 21, 21А, 23, 25, 27, 31, 31а, 33, 35, 35А, 37, 39, 39А, 41, 43, 45, 47, 47А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|7-я линия 6-й ст.Люстдорфской дороги: 9, 10, 10А, 10а2, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 13Б, 14, 16, 17, 17А, 18
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|8-я линия 6-й ст.Люстдорфской дороги: 9, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Еврейская: 20, 22
Вид отключения: аварийное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
4 дек.
|20:00
4 дек.
|Ильфа и Петрова: 2, 4, 4/1, 9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Ильфа и Петрова: 41, 43, 43/1, 43/2, 47, 49, 53, 55/1, 57., 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 61, 63, 63/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Ильфа и Петрова: 31, 55., 55/2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Ильфа и Петрова: 6, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 8/1, 10А, 11А, 13, 13А, 15, 17, 19
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Абрикосовая: 1, 1А, 1-А, 1-Б, 1В, 1-Г, 1-Д, 3, 5, 7, 9, 9/36, 9/9А, 11, 13/А, 13Б, 15, 17, 17А, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35а, 37, 39, 39А, 41, 41А, 43, 191
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Ак.Гамалеи: 23уч.20, 51уч.9, 67Б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Академика Вильямса: 73, 74, 74/1, 75, 77, 81, 81/1, 81/2, 81/3, 83, 87
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Академика Вильямса: 87
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Академика Глушко: 1., 1/1, 1/2, 1/3, 1а, 1б, 1в, 2, 3, 4, 5., 5а, 6, 6А, 6В, 7, 8, 9, 10, 11., 11а, 12, 14, 20
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Академика Глушко: 6б, 11г, 11д, 11е
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Академика Глушко: 26, 30/1, 30/2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Академика Глушко: 32
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Академика Глушко: 16, 18А, 22, 22А, 24, 24А, 24б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Академика Заболотного: 57, 57_2, 59, 59_1, 59_2, 63, 63_1, 67, 67_1, 67_2, 71_1, 71_2
Вид отключения: Срочное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|10:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Академика Королёва: 81*, 96, 98/2, 100, 100/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Академика Королёва: 98, 98/1, 102, 104., 104/1, 104/2, 104/3, 110, 112, 112/1, 112/2, 112/3, 114, 114/1, 116, 118, 118/1, 118/2, 120, 122
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Академика Королёва: 46, 50, 50А, 54, 56, 58, 60, 64, 64А, 64Б, 68, 68А, 70
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Академика Королёва: 29А, 31А, 33, 35, 37, 37А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Академика Королёва: 17, 19, 21, 21/1, 23, 25, 27, 29, 31
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Ариітекторская: 20, 20/1, 22
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Архитекторская: 12, 14, 14/1, 16, 16/1, 24
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Гамалеи (Зелёная) — киев: 6, 8, 11А, 13, 15, 17, 17А, 17Г, 19А, 21, 21А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 32б, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59/1, 60, 60А, 61, 62, 62/2, 63, 64, 64А, 65, 66, 66А, 67/А, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 82А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Ореховая: 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7А, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 32А, 34, 34А, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 42.44, 44, 46, 48, 48А, 50,50А, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62А, 64, 64А, 66, 68, 72А, 76, 78, 80, 80А, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 194
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Долгая: 21, 23, 25, 26, 26а, 26б, 26б/1, 27, 27а, 28, 28а, 28б, 29, 29а, 30, 31, 31-1, 31а, 31б , 31в, 33, 33/2, 33/3, 33/4, 33/6, 33/7, 33/7-Б, 33/7В, 33/8Б, 33/9, 33/9Б, 33А, 34, 34/4, 34а, 36, 36а, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45-А, 46, 46а, 47, 47/2, 47А, 48, 49, 49а, 50, 51, 51а, 52, 53, 53а, 53б, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 58/3, 59, 59а, 60, 60а, 61, 61А/1, 62, 63, 64, 65, 66, 66/1, 67, 67а, 68, 68а, 69, 69а, 69б, 70, 70А, 71, 71а, 71б, 71в, 72, 73, 74, 74а, 75, 75а, 76, 77, 77/1, 77А, 78, 79, 80, 81, 81А, 81б, 82, 83, 84, 85, 86, 86а, 86б, 86В, 86г, 86д, 86д1, 87, 88, 88б, 88в, 88-Г, 89, 90, 91, 91а, 92, 94, 94а, 94Б, 96, 96/33, 96а, 96б, 96д, 98, 98а, 98б, 98в, 98Вуч.28, 98г, 98Д, 98Ж, 100, 121Б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Дружный: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 7б, 8, 9, 9А, 10, 11, 11а, 12, 12А, 14, 16, 16А, 18, 18А, 18Б, 20
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Дубовый гай: 3/1, 3/2, 3/3
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Дегтярная: 3
Вид отключения: аварийное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
4 дек.
|20:00
4 дек.
|Дегтярная: 6, 8, 10
Вид отключения: аварийное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
4 дек.
|20:00
4 дек.
|Электрический: 4А, 4Б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Жуковского: 14, 15, 16, 17, 22, 22а, 22П
Вид отключения: аварийное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
4 дек.
|20:00
4 дек.
|Кузнечная: 29, 31, 33, 40
Вид отключения: аварийное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
4 дек.
|20:00
4 дек.
|Колонтаевская улица: 2
Вид отключения: аварийное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
4 дек.
|20:00
4 дек.
|Костанди: 172, 197, 199., 199а, 201., 201А, 205
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Костанди: 126, 128, 130, 132, 132А, 134, 136, 136А, 136Б, 139, 141, 141А, 143, 147, 147А, 149, 151, 153, 153/1, 155, 155А, 157, 157А, 159, 161, 163, 165, 165Б, 167, 167А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Костанди: 162/1, 162/2, 162/3, 162/6, 1622
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Костанди: 162/1, 162/4, 162/5
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Левитана: 34, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 91, 93, 581, 601, 602
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Левитана: 141
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Левитана: 30, 32, 36, 38, 40, 42, 67
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Левитана: 119, 119а, 121
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Люстдорфская дорога ( киев): 146/2, 146/3, 146а, 146б, 146в, 146г, 146д, 148/3, 148а/1, 148А/2, 152/4, 154, 155, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4, 159, 162, 164, 166, 166/1, 168, 168/1, 170, 170А, 172/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Люстдорфская дорога ( киев): 142, 142/1, 142/2, 143, 144/1, 144/2, 144/3, 144/4, 144/5, 144/6, 146/1, 148, 152/3, 152/5, 152/6, 179, 181, 183, 183а, 183б, 183в, 185, 185Б, 185В, 185Г, 185Д, 187, 189, 189а, 191, 191а, 193, 195, 196а, 197, 199, 199А, 201, 201А, 203а, 205, 205а, 207, 207а, 209, 209/, 209/2, 209/3, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 227а, 229, 231, 233, 240
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Люстдорфский: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Линейный: 2, 3, 6
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Линейный пер.: 1, 1а, 3, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Макаренко: 22, 26, 26/225
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Марсельская: 32_1, 32_2, 36, 52
Вид отключения: Срочное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|10:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Маршала Жукова: 77, 77а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Маршала Жукова: 75
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Марии Демченко. 3-я линия: 39
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Новгородская: 1А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Офицерская: 1, 2, 3, 4, 4/1, 4-б, 5а, 5б, 5-в, 6, 7, 7-7а, 7а, 7-б, 8, 8-8а, 9, 9/1, 9/4, 9/7, 9а, 9-а, 10, 11, 11 а, 11/1, 11/3, 11Б, 12, 12А, 13, 13/3, 14, 14а, 14-б, 14-в, 14-г, 14-д, 14е, 15, 15/2, 15-б, 16, 16-а, 16б, 16-б, 16Г, 17, 17-а, 18, 19, 19/2, 19/3, 19-б, 20, 20А, 20-г, 21, 21/д, 21а, 21-Б, 21в, 22, 22/2, 22-а, 22-б, 22-б/2, 22-г, 22-д, 23, 23-а, 23-б, 23-в, 24, 24-а, 24-б, 24-в, 24Д, 25, 26, 26-а, 26-а/1, 26-б, 26в, 26-в, 26-г, 27, 28, 28А, 28-а, 28Б, 28-в, 28-г, 30, 30/Б, 30-а, 30-б, 32, 32/2, 32а, 32-а, 32-б, 32в, 34, 34-а, 34-б, 36, 36а, 36-а, 38, 154, 191, 232
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Писарева: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 9-а, 10, 10А, 11, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 14/1, 14А, 14Б, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 23, 23а, 24, 28А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Псковская: 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 8А, 9, 9-А, 10, 11, 12, 15, 17, 17А, 19, 19А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Псковский: 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9/4, 9/5, 11, 12, 14, 16
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Пушкинская улица: 19, 24
Вид отключения: аварийное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
4 дек.
|20:00
4 дек.
|Пионерский: 1А, 5, 6, 6/1, 6А/2, 6Б, 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Рыбальский пер.: 2, 3, 3- 5, 3/5-А, 3/А, 3а, 4, 6
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Равенства: 196
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Семёна Палия: 93
Вид отключения: Срочное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|10:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Семёна Яхненко: 2, 3, 3/2, 3-а, 3-б, 3-в, 4, 4а, 5, 5-а, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 12В, 13, 15, 15а, 15-а, 17, 17-а, 19, 19/1, 19-а, 19-б, 21, 21а, 21-б, 21-в, 22, 23, 23б, 24, 25, 25-27, 25-27/А, 25а, 26, 27, 27-б, 28, 28/30, 29, 30, 31, 31а, 31-а, 31-б, 31-Г, 31-Д, 32, 33, 33-а, 34, 34А, 35, 35-а, 35б, 37, 37/1, 37а, 37-а, 39, 39-а, 41, 41-а, 43, 45, 47, 47/1, 47/1а18, 47/2,3, 47№1-а/18, 451, 451б72, 452
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Сиротский: 1, 5-А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Смелый: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 11А, 12, 14, 14/1, 16
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Тепличный: 1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Тимирязева: 1-а, 1Б, 1В, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 11А, 12, 12а, 12б, 13, 13б, 14, 14Б, 15, 16, 16а, 16в, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24/1, 24/3, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 35, 35в, 35Г44, 36, 37, 37а, 37б, 38, 38/3, 38а, 38б, 39, 39/1, 39а, 39б, 40, 40а, 41, 41а, 41Б, 41в, 42, 42/1, 42/2, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 46А, 47, 47Г, 47Д, 48, 49, 49/6, 49/8, 49/9, 49а/3, 49а/51, 50, 51, 51а, 51б, 52, 53, 54, 56, 66уч21, 423, 492
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Тимирязева 73-75уч17в/117: —
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Тираспольская улица: 11, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 24
Вид отключения: аварийное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
4 дек.
|20:00
4 дек.
|Тираспольская улица: 16, 18, 19
Вид отключения: аварийное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
4 дек.
|20:00
4 дек.
|Трамвайная: 1, 2А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 24А, 24а/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Трамвайный пер.: 2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Троллейбусная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36/1, 36/2, 38, 40, 42
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Усатова: 28, 29, 39
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|9:00
4 дек.
|18:00
4 дек.
|Успенская улица: 76, 78, 80, 115/115, 115/117, 125
Вид отключения: аварийное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
4 дек.
|20:00
4 дек.
|Черноморский пер.: 3, 5
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|Ширшова: 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
4 дек.
|18:00
4 дек.ирщова
|Ширшова: 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
4 дек.
|20:00
4 дек.
|Яблочная: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|пер. Вишнёвый: 46, 48, 50
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.
|пер.Тимирязева: 6, 7, 8, 49, 49а, 62
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
4 дек.
|17:00
4 дек.