Кто в Одессе 4 декабря останется без света и воды

4 декабря в Одессе некоторые жители останутся без воды и света.

Об этом сообщили компании филиал «Инфоксводоканал» и ДТЭК «Одесские электросети».

В частности, в этот день в связи с необходимостью проведения работ по переключению нового магистрального водопровода диаметром 200 мм с 10:00 до 23:50 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

ул. С. Палия, 118,

ул. Генерала Бочарова, 23, 27, 29, 43, 45, 47, 53, 55.



В связи с проведением запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат 4 декабря электроэнергию.