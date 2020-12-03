В Одесском порту завершается реконструкция первой очереди транспортной эстакады.

Об этом сообщает Администрация Одесского морпорта.

«Ключевой элемент сооружения – пилон вантового моста, который стал архитектурной достопримечательностью и визитной карточкой Одессы, уже радует взгляды туристов солнечными оттенками свежей краски», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время строители завершают весь комплекс работ на 150-метровом металлическом пролёте моста: зачищены и покрашены оба пояса перильного ограждения, смонтированы пояса усиленной конструкции барьерного ограждения, выполнена замена покрытия проезжей части с устройством выравнивающих слоёв.

Строителям осталось лишь положить асфальт и завершить покраску металлической части над контактной сетью железнодорожных путей.

«Своевременное финансирование работ, добросовестность подрядчика и сухая, относительно тёплая погода способствуют тому, что к Новому годы мы сделаем сами себе подарок – введём в эксплуатацию важный элемент транспортной инфраструктуры порта – автопроходную со стороны Военного спуска, — говорит Руслан Сахаутдинов, начальник администрации порта. – Единственная сложность, которую нам ещё предстоит преодолеть, это покраска низа пролётной части моста, которая нависает над несколькими ветками электрифицированных железнодорожных путей Станционного парка. Требуется чёткое планирование как движения поездов по определённым временным «окнам», так и особая технология производства работ по реконструкции».

Сахаутдинов отметил, что за два с лишним десятка лет эксплуатации сооружение ни разу капитально не ремонтировалось, пилон, высотой 51 метр не красился, а ванты, металлический пролёт и перильное ограждение покрылись сплошным полем ржавчины. Неприглядный вид моста не лучшим образом сказывался на имидже порта и Одессы в целом, поскольку сооружение расположено под колоннадой Воронцовского дворца, где не иссякает поток туристов.

Морпорт планирует в следующем году начать капремонт 3-й очереди эстакады. Это самая большая по протяжённости мостовая конструкция — 2 200 метров, и самая уязвимая с точки зрения условий эксплуатации в агрессивной атмосферной среде.

Кстати. Транспортная эстакада в Одесском порту была построена в 1996-2009 годах. Сооружение включает в себя 6 мостов (очередей), общей протяжённостью 6,4 км. На реализацию проекта были потрачены средства, эквивалентные $109 млн. Основное назначение путепровода – разгрузить городские улицы от большегрузного транспорта, улучшить экологическую обстановку в историческом центре Одессы и обеспечить развитие мощностей порта по перевалке контейнерных грузов.

Как сообщала Одесса News, Одесский морской порт восстанавливает железнодорожные пути №31-32 на причалах №9-10 Карантинной гавани.

Фото: Администрация Одесского морпорта