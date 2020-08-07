На складах порта Южный хранится почти 10 тысяч тонн селитры

В порту Южный, на причалах №1 и №2, хранится 9,6 тыс. тонн аммиачной селитры — химического вещества, ставшего причиной катастрофического взрыва в ливанском морпорту Бейрут.

Информацию об этом подтвердила Администрация морских портов Украины.

«Всего в порту Южный, согласно всем нормам и стандартам, сохраняется аммиачная селитра объёмом 9 600 тонн на причалах №1,2 порта», — говорится в сообщении.

Однако, как считают в АМПУ, хранящаяся селитра не взрывоопасна.

«Аммиачная селитра является фасованной в биг-беги. В таком случае она не является взрывоопасной, что гарантирует соблюдение всех технологических требований», — утверждают в администрации.

«Перегрузка такого груза осуществляется в соответствии с общемировыми международными морскими правилами перевозки опасных грузов. Опасность представляет перегрузка аммиачной селитры навалом. Однако такой способ перевалки в порту Южный никогда не применялся», — добавили авторы информации.

На фото склада с селитрой из Бейрута, которое было сделано незадолго до взрыва, видно, что груз там также хранился в биг-бегах. Однако, хранился он 7 лет, их целостность наверняка нарушилась, а часть содержимого из гранулированного состояния превратилась в порошок.

Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года в порту Бейрут (Ливан) взорвался складе аммиачной селитры, в результате чего погибли 157 человек, около 5 тысяч травмированы. Спасатели разыскивают ещё более ста человек, пропавших без вести. Более 300 тысяч жителей Бейрута вынуждены покинуть свои дома. Ущерб от взрыва может составить 15 млрд долларов.