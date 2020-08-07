Погибших в порту Бейрута украинцев нет, пострадавшие просят денег

Три украинские семьи в Бейруте сообщили в Посольство Украины в Ливане о значительном повреждении их жилья в результате взрыва в порту 2,7 тысяч тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности, ещё 30 наших сограждан обратились о денежной помощи.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на онлайн-брифинге в четверг, 6 августа, сообщает Укринформ.

«В посольство Украины в Ливане обратились три украинские семьи с сообщением о значительном повреждении их квартир в результате взрыва. Одна гражданка Украины сообщила о разрушении её квартиры и незначительных телесных повреждениях, которые она понесла. Посольство Украины в Ливане занимается судьбой этих граждан. В том числе есть запрос от 30 человек на получение небольшой денежной помощи. Мы сейчас работаем над решением этого вопроса также», — сказал Кулеба.

Он также сообщил, что по состоянию на 9 утра 6 августа погибших или раненых граждан Украины в результате взрывов в Бейруте нет, а информация о возможном наличии граждан Украины на двух грузовых судах, прибывших из Украины в порт Бейрута, пока не подтвердилась.

Между тем, полиция Кипра допросила россиянина Игоря Гречушкина, который является владельцем судна с аммиачной селитрой, что привело к взрывам в порту Бейрута, сообщает Cyprus Mail.

По данным местных СМИ, сам Гречушкин сейчас живёт в Лимассоле, однако, не имеет паспорта Кипра. Правоохранители допросили его по просьбе ливанской стороны относительно груза в порту Бейрута и отправили его ответы в Ливан.

Как сообщала Одесса News, в 2013 году судно вышло из грузинского Батуми в Мозамбик под флагом Молдовы. Из-за технических неполадок ему пришлось зайти в порт Бейрута. Власти Ливана запретили «Росусу» выходить в море из-за грубых нарушений правил эксплуатации судна, обнаруженных ливанскими инспекторами государственного портового контроля, а также из-за невыплаты заработной платы. По словам моряков, после этого собственник «фактически бросил судно». Представитель судовладельца объяснял, что ситуация произошла из-за того, что груз был не востребован грузополучателем и брошен грузовладельцем.

Большую часть экипажа отпустили, но трое одесситов и один выходец из Винницкой области остались на борту. У них забрали средства связи и документы, не платили зарплату, но и не давали возможности покинуть судно. За помощью моряки обратились в благотворительную организацию «Ассоль», которая помогла им вернуться домой лишь 19 сентября 2014 года.

На данный момент известно о 157 погибших в результате взрывов и около 5 тысяч травмированных.Спасатели разыскивают ещё более ста человек, пропавших без вести. Более 300 тысяч жителей Бейрута вынуждены покинуть свои дома. Губернатор Бейрута заявил, что ущерб от взрыва в порту может составить 15 млрд долларов.