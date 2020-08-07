Суд заменил Стерненко круглосуточный домашний арест на ночной

Шевченковский райсуд Киева смягчил меру пресечения экс-главе одесского «Правого сектора» Сергею Стерненко с круглосуточного домашнего ареста на ночной домашний арест.

Об этом сообщил сам Стерненко на своей странице в Facebook.

«Дали ночной домашний арест с 21:00 до 6:00 до 21 сентября», — написал подозреваемый в убийстве радикал.

В зале суда присутствовал Стерненко, одетый в майку с надписью: «Судебная власть Украины: Ты что, сомневаешься в нашей политической проституции?», а также его адвокаты, представители обвинения, в частности, прокурор Николай Бозовуляк. Судьёй по делу является Марина Антонюк.

Как сообщала Одесса News, 11 июня Стерненко объявили о подозрении по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ст.263 (незаконное ношение холодного оружия) УК Украины. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Дело касается кровавого инцидента, произошедшего 24 мая 2018 года в Одессе на Фонтанской дороге. Стерненко отбивался ножом от жителей области Ивана Кузнецова и Александра Исайкула, которые, по словам активиста, напали на него. По утверждению Стерненко, обороняясь, он нанес им ножевые ранения, от которых Кузнецов скончался.

По версии следователя, Стерненко гнался за раненым Кузнецовым 100 метров, после чего добил его ударом ножа в сердце.

3 июля Киевский апелляционный суд оставил Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Фото: Facebook