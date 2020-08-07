Капитану танкера Delfi огласили приговор

Капитану судна Delfi, которое село на мель вблизи Одессы, вынесли приговор — год ограничения свободы с испытательным сроком.

Об этом сообщила Думская.

«Капитана затонувшего у одесского побережья танкера «Делфи» приговорили к одному году ограничения свободы», — говорится в сообщении.

Соответствующий приговор вынес 6 августа Приморский районный суд Одессы.

Отмечается, что этим же решением суд освободил капитана от отбывания наказания, назначив испытательный срок в один год. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Издание уточняет, что по данным пресс-службы суда, капитан полностью признал свою вину и активно содействовал раскрытию преступления.

Суд установил, что капитан допустил нарушения, которые привели к аварийной ситуации.

«Капитан, в нарушение правил безопасности мореплавания, а также в нарушение требований международного свидетельства о минимальном составе экипажа, с командой в составе трёх человек (вместо пяти) стоял без груза на якоре на Одесской банке за пределами территориальных вод Украины в ожидании пополнения судовых запасов (провизии, масла, топлива), а также распоряжения судовладельца о дальнейших действиях», — сообщает пресс-служба суда.

Также капитан не принял к сведению предупреждения об ухудшении погодных условий и не предпринял необходимых мер, чтобы не допустить дрейфа.

Сообщается, что операторы порта «Южный» в течение недели перед крушением предупреждали капитана о наступающей непогоде и рекомендовали подать сигнал «SOS!», чтобы начать спасательные работы.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 22 ноября 2019 года штормовые волны сорвали с якоря танкер Delfi, который находился в акватории порта «Южный». У побережья Одессы судно легло на мель, членов экипажа эвакуировали. С танкера произошла утечка нефтепродуктов.

Владелец судна должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъёма затонувшего танкера. Попытки компании-подрядчика Smart Marine Concept снять с мели танкер Delfi завершились неудачей.

ГП «Администрация морских портов Украины» в настоящее время проводит процедуру выбора компании-подрядчика для заключения договора о снятии аварийного танкера с мели.