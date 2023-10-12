Одесского патрульного будут судить за превышение служебных полномочий

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении сотрудника Управления патрульной полиции в Одесской области по факту превышения служебных полномочий, сопровождавшегося насилием.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, следствием установлено, что в начале августа этого года полицейский при несении службы в Киевском районе г. Одессы составил на жителя города административные материалы за нарушение общественного порядка. Вследствие того, что правоохранитель не дал возможность мужчине ознакомиться с составленными материалами и зафиксировать письменные объяснения, между ними возник спор.

«Несмотря на то, что потерпевший не сопротивлялся, полицейский нанёс ему несколько ударов по ногам и в лицо. В результате таких противоправных действий правоохранителя пострадавший получил телесные повреждения», — уточняет прокуратура.

Отмечается, что в настоящее время обвиняемый отстранён от несения службы в правоохранительных органах и находится под домашним арестом.

Одесса News информировала о жёстких действиях полицейского спецназа в Центре для переселенцев на Соборной площади в Одессе, произошедших в августе 2023 года.

Фото: Одесская облпрокуратура

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