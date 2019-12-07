Полиция, опросив 150 свидетелей пожара в Одессе, определилась в подозреваемых

По результатам уже проведённых следственных действий на пожаре в Одесском колледже готовятся и после согласования с прокуратурой области будут уведомлены подозрения двум лицам.

Об этом 7 декабря рассказал заместитель начальника ГУНП — начальник Следственного управления Сергей Шайхет, сообщает сайт Нацполиции.

«В настоящее время органами досудебного расследования допрошено более 150 человек, назначено более двух десятков судебных экспертиз. Начиная с 5-го декабря непрерывно продолжается осмотр места происшествия. При осмотре непосредственно места пожара были обнаружены четыре тела, два из которых родственники узнали. Другие два человека пока не опознаны, тела направлены на СМЭ. Пока, по результатам уже проведенных следственных действий, готовится сообщение о подозрениях двум лицам. В кратчайшие сроки они будут направлены в прокуратуру Одесской области и после согласования сообщены самим подозреваемым. Однако это только предварительные результаты. В ходе дальнейшего расследования подозреваемых может стать больше», — сообщил Сергей Шайхет.

Как сообщала Одесса News, по факту пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который уже унёс жизни пяти человек, полицией начато уголовное производство по ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины.

На сегодняшнем заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщено об идентификации ещё одного найденного тела. Это — Коваль Марина Владимировна 1963 г.р., жительница Овидиопольского района. Последний раз выходила на связь с близкими в 7 утра 4 декабря. В 14:00 того же дня её телефон уже был отключён. Погибшая являлась сотрудницей колледжа.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в одесской области