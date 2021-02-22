Полиция расследует обстоятельства гибели молодого одессита на пожаре

Полицейские расследуют обстоятельства гибели 18-летнего одессита на улице Разумовской, где произошёл пожар ночью 20 февраля.

Как сообщает Одесское районное управление полиции № 1, юношу без признаков жизни обнаружили ночью на лестнице второго этажа двухэтажки у своего жилья после ликвидации пожара в квартире его соседки этажом ниже. Предварительная причина смерти парня — отравление продуктами горения.

Предварительно установлено, что в помещении 71-летней горожанки произошло возгорание электрообогревателя. Пожар ликвидировали в пределах квартиры, но задымление быстро распространилось по всему дому. В больницу с отравлением продуктами горения попала семья со второго этажа — 41-летняя женщина и двое её детей, 2010 и 2014 г.р.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Для установления окончательной причины смерти тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Отмечается, что досудебное расследование продолжается.

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