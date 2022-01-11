Правоохранителям Украины повысят зарплату с февраля

Украинским правоохранителям повысят заработную плату с февраля 2022 года.

Об этом 11 января в Facebook сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

«Учитывая, что в бюджетах на последние два года не было заложено средств на повышение денежного обеспечения, а доплаты происходили точечно… на 2022 год в законе о госбюджете на это предусмотрено дополнительных 2,8 млрд грн. Только на зарплаты Нацполиции дополнительно выделено 1 млрд грн», – написал Монастырский.

По его словам, президент Владимир Зеленский также поручил правительству увеличить зарплаты сотрудникам системы МВД всех категорий на 10% уже с 1 февраля.

«Не только полицейских, но и спасателей, пограничников, нацгвардейцев, сотрудников миграционной службы (ожидает повышение зарплаты, — ред.), – уточнил Монастырский. – Средства для такого повышения заработных плат нам удалось получить благодаря спецоперации «Акциз». Она по моему поручению начата против нелегальной реализации подакцизных товаров с 1 ноября прошлого года… Это, по информации Государственной налоговой службы, только за два последних месяца 2021 года обеспечило поступление дополнительных 2,3 млрд грн».

Глава МВД также анонсировал восстановление права полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жильё с февраля 2022 года.

Кстати. На сайте патрульной полиции Украины указано, что зарплата патрульного начинается с 11,2 тыс. грн в месяц, в Киеве – 14,5 тыс. грн. В Национальной полиции в конце июня этого года сообщали, что затраты на сотрудников МВД ниже, чем в других правоохранительных ведомствах, а в случае повышения в стране зарплат ведомство не сможет обеспечить достаточного финансирования.

Монастырский 14 сентября обещал потребовать повышение заработной платы для полицейских. По его словам, в Нацполиции зарплаты колеблются в пределах 12–16 тыс. грн с надбавками и выплатами за выслугу лет.

В конце 2021 года сотрудники Национальной полиции не получили 13-ю зарплату и надбавки за работу в условиях эпидемии COVID-19. Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил 5 января, что зарплата правоохранителей «должна быть соразмерной рискам».

В Верховной Раде Украины 6 января зарегистрировали законопроект №6506-1, которым предлагается установить, что должностной оклад полицейских не может составлять менее 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что в 2022 году составит 24,8 тыс. грн.

Как сообщала Одесса News, в Украине с 1 января 2022 года вводится показатель минимальной оплаты труда медицинских и фармацевтических работников.

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