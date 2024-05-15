Из Одессы в Чехию экстрадировали шестерых участников мошеннического колл-центра

Офис Генпрокурора Украины обеспечил экстрадицию в Чехию шестерых граждан других стран, подозреваемых в причастности к действовавшему в Одессе масштабному международному колл-центру.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Отмечается, что фигуранты были задержаны на территории Одесской области в рамках совместной спецоперации украинских и чешских правоохранителей.

Следствие установило, что с сентября 2022 года группа лиц, к которой принадлежали граждане Украины и иностранцы, организовала деятельность масштабного международного колл-центра в Одессе. Участники преступной организации звонили по телефону гражданам Чехии и представлялись работниками службы технической поддержки Чешского народного банка. Они убеждали в необходимости защитить якобы скомпрометированную учётную запись и для сохранения средств перевести их на другие банковские счета. Такие счета были заранее открыты мошенниками.

«В настоящее время установлено, что пострадавшим от деятельности мошеннического call-центра нанесён ущерб на общую сумму свыше 5,5 млн грн, в Чешской Республике задокументированы случаи мошенничества более чем на 20 млн чешских крон», — уточнили в прокуратуре.

По этим фактам украинские и чешские правоохранители проводят расследование.

Как сообщала Одесса News, в январе 2024 года в Приморском районе Одессы полицейские прекратили деятельность мошеннического колл-центра, в котором собирались данные по банковским счетам граждан для снятия с них средств.

Фото: Офис Генпрокурора/Telegram

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