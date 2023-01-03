Житель Одессы убил свою сожительницу с помощью деревянной доски

В новогоднюю ночь в Одессе полицейские задержали жителя Суворовского района по подозрению в убийстве своей сожительницы.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что во время новогоднего хмельного застолья 32-летний мужчина нанёс несколько ударов деревянной доской по голове 29-летней женщине. От полученных травм она сразу скончалась.

«Событие произошло в одной из квартир многоэтажки на улице Академика Заболотного. О совершённом одессит сообщил своей матери, а та уже вызвала медиков и полицейских. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть потерпевшей, а полицейские задержали правонарушителя», — говорится в сообщении.

Мужчина в совершённом признался, но причину своей агрессии объяснить не смог.

С места происшествия правоохранители изъяли ряд доказательств, в том числе и вероятное орудие преступления. Их направили на проведение необходимых экспертных исследований.

Следователи территориального отдела полиции под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры города Одессы сообщили преступнику о подозрении в умышленном убийстве, за что в Уголовном кодексе предусмотрена статья, согласно которой подозреваемый может получить тюремный срок от семи до пятнадцати лет.

Подозреваемого полицейские задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Продолжается следствие.

Как информировала Одесса News, в декабре в Одесской области в городе Теплодар был убит топором местный житель.

Фото и видео: Отдел полиции №3 Одесского райуправления полиции №1

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